Олимпийские чемпионы призвали уйти в отставку главу российского биатлона

Представители российского биатлона призвали уйти в отставку президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. Письмо опубликовало РИА Новости.

Подписавшиеся указали на проблемы с финансированием СБР, а также на кадровые и административные ошибки. Они посчитали, что из-за действий Драчева российский биатлон утратил доверие мирового сообщества. Отмечается, что внутри СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству эффективно работать.

Письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Анатолий Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Владимир Аликин, Валерий Медведцев, Ольга Медведцева, заслуженные тренеры России Александр Касперович, Виктор Юрлов, Александр Привалов, Геннадий Раменский, Владимир Путров, Геннадий Челюканов, а также главы и тренеры региональных федераций.

При этом, по словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий не подписывала письмо, хотя ее фамилия значится в списке.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. За это время в расположение сборной России дважды приходили с обысками во время международных соревнованиях, также команда установила антирекорд по количеству гонок без подиумов.

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