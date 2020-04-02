Глава российского биатлона пообещал уволить обвинившего его в растрате коллегу

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на обвинения исполнительного директора организации Сергея Голикова в растрате средств на личные нужды. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

Голиков ранее 2 апреля рассказал, что жена Драчева имеет личного водителя, который получает зарплату в СБР. Глава Союза заявил, что его коллега врет. «У жены есть своя машина, и водитель ей не нужен», — подчеркнул Драчев.

Чиновник также заверил, что в скором времени Голиков лишится работы в СБР, причем об увольнении руководство Союза якобы задумывалось давно. «Чтобы вы понимали — он алкоголик. Изначально мы этого не знали. А потом выяснилось, что пьет безумно — каждый день», — поведал Драчев, отметив, что у Голикова уже «и мозгов не осталось».

Согласно заявлению Голикова, в течение полутора лет мужчина, по факту бывший водителем у жены Драчева, получил от СБР около полутора миллиона рублей. Исполнительный директор организации также предсказал, что в ближайшее время его уволят за эти высказывания.

1 апреля представители российского биатлона написали открытое письмо, в котором призвали Драчева уйти в отставку с поста президента СБР. Подписавшиеся указали на проблемы с финансированием СБР, а также на кадровые и административные ошибки. Они посчитали, что из-за действий Драчева российский биатлон утратил доверие мирового сообщества. В письме отмечается, что внутри СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству эффективно работать.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. За это время в расположение сборной России дважды приходили с обысками во время международных соревнований, также команда установила антирекорд по количеству гонок без подиумов.

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