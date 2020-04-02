Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Голикова, у жены Драчева был личный водитель, который получал зарплату в СБР. «Водитель был официально устроен, получал зарплату. Числился кем-то другим. А по факту возил по Москве жену Драчева», — заявил функционер.

Он отметил, что в течение полутора лет водитель получил от Союза около полутора миллиона рублей. Голиков также рассказал, что у него в распоряжении есть документы, которые подтверждают этот факт. «Думаю, в течение двух-трех недель после этих заявлений меня могут уволить с должности исполнительного директора», — посчитал он.

1 апреля представители российского биатлона написали открытое письмо, в котором призвали Драчева уйти в отставку с поста президента СБР. Подписавшиеся указали на проблемы с финансированием СБР, а также на кадровые и административные ошибки. Они посчитали, что из-за действий Драчева российский биатлон утратил доверие мирового сообщества. В письме отмечается, что внутри СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству эффективно работать.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. За это время в расположение сборной России дважды приходили с обысками во время международных соревнований, также команда установила антирекорд по количеству гонок без подиумов. Голиков получил свой пост после приглашения Драчева.

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