Ямальский бизнесмен решил развозить хлеб пенсионерам и многодетным семьям

На Ямале бизнесмен Темур Мелибоев решил бесплатно развозить хлеб многодетным семьям и пожилым людям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава поселка Ханымей Азат Мектепкалиев в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто сплотился в существующей ситуации и проявил активность. Сегодня особенно благодарю наших волонтеров и предпринимателя Темура Мелибоева. <...> Полностью поддерживаю его инициативу и уважаю такой поступок», — написал глава поселения. Он отметил, что предприниматель готов развозить до сотни буханок в день.

Ранее стало известно, что в России будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ. Такое постановление выпустила главный санитарный врач страны Анна Попова. Тестирование также поручили проводить тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом и тем, у кого диагностирована «внебольничная пневмония».

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом, большая их часть — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей столицы за сутки резко увеличилось — до 595 человек. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267. По официальным данным, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

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