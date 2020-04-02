Ямальский бизнесмен решил развозить хлеб пенсионерам и многодетным семьям

На Ямале бизнесмен Темур Мелибоев решил бесплатно развозить хлеб многодетным семьям и пожилым людям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава поселка Ханымей Азат Мектепкалиев в своем Instagram-аккаунте.
«Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто сплотился в существующей ситуации и проявил активность. Сегодня особенно благодарю наших волонтеров и предпринимателя Темура Мелибоева. <...> Полностью поддерживаю его инициативу и уважаю такой поступок», — написал глава поселения. Он отметил, что предприниматель готов развозить до сотни буханок в день.
Ранее стало известно, что в России будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ. Такое постановление выпустила главный санитарный врач страны Анна Попова. Тестирование также поручили проводить тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом и тем, у кого диагностирована «внебольничная пневмония».
По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом, большая их часть — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей столицы за сутки резко увеличилось — до 595 человек. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267. По официальным данным, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения