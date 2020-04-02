Самоизоляция вынудила россиян выгуливать детей на крыше

Режим самоизоляции вынудил россиян выгуливать детей на крыше. Подобный случай произошел в Уфе (Республика Башкортостан), сообщает телеканал UTV.
В районе трех часов дня на крыше дома №45 на Коммунистической улице был замечен мужчина, который гулял с двумя маленькими детьми. Крыша располагалась на уровне второго этажа — квартиры в доме находятся над кафе. Пока троица ходила по козырьку, из окна за ней наблюдала женщина, вероятно, мама детей.
В управлении гражданской защиты Уфы каналу сказали, что обязательно проведут с мужчиной беседу. Как сказали в ведомстве, это делается для безопасности детей, поскольку в дальнейшем ребенок может попытаться выйти из окна самостоятельно.
Россияне из Челябинска решили по-другому справляться с самоизоляцией. Они планируют устроить музыкальный флешмоб «дом на дом» и поют «Катюшу» с балконов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения