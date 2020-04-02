Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Официальный представитель ведомства рассказал, что тест на коронавирус у Лицмана и его жены оказался положительным. Министр будет находиться на карантине и продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Ранее стало известно, что в окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нашли заразившуюся коронавирусом — советника Ривку Палух. Последний раз Палух контактировала с израильским лидером 26 марта. Предположительно, она заразилась от мужа. Израиль уже запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса.

С марта любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти двухнедельную изоляцию. По словам Нетаньяху, такие меры необходимы для сохранения общественного здоровья. Иностранцев будут допускать в Израиль только при условии того, что они докажут наличие места, где они смогут провести в строгой изоляции положенный срок.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 6092. 26 пациентов скончались.