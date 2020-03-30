Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отрицательный результат на коронавирус. Об этом стало известно из его Twitter.

Отмечается, что семья, друзья и контактировавшие с ним коллеги премьера не заражены.

Ранее стало известно, что в окружении Нетаньяху нашли заразившуюся коронавирусом — советника Ривку Палух. Последний раз Палух контактировала с израильским лидером 26 марта. Предположительно, она заразилась от мужа. Израиль уже запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 754,9 тысячи, 36,1 тысячи умерли, а 163,9 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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