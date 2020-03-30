Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отрицательный результат на коронавирус. Об этом стало известно из его Twitter.
Отмечается, что семья, друзья и контактировавшие с ним коллеги премьера не заражены.
Ранее стало известно, что в окружении Нетаньяху нашли заразившуюся коронавирусом — советника Ривку Палух. Последний раз Палух контактировала с израильским лидером 26 марта. Предположительно, она заразилась от мужа. Израиль уже запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 754,9 тысячи, 36,1 тысячи умерли, а 163,9 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения