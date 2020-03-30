В окружении Нетаньяху нашли коронавирус

В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нашли заразившуюся коронавирусом — советника Ривку Палух. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что последний раз Палух контактировала с израильским лидером 26 марта. Предположительно, она заразилась от мужа. После выявления этого факта премьер решил сдать тест для определения своего статуса COVID-19. В настоящее время решается вопрос об изоляции Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Израиль запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса.
По последним данным, в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения