В российском регионе назвали срок отмены сухого закона

Правительство Забайкальского края с 6 апреля отменит сухой закон — полный запрет на продажу алкоголя в регионе в рамках самоизоляции от коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев, передает РИА Новости.

Бардалеев пояснил, что с понедельника, 6 апреля, в регионе введут временной интервал на продажу алкогольных напитков. Время интервала пока не определили, однако власти не исключают, что спиртное можно будет купить в дневное время без «вечерних послаблений».

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя во время самоизоляции. 2 апреля сообщалось, что продажу алкоголя временно запретили в некоторых районах Якутии, в том числе в Якутске. Ограничения продажи спиртного также ввели в Карелии и Пермском крае.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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