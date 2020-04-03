В российском регионе назвали срок отмены сухого закона

Правительство Забайкальского края с 6 апреля отменит сухой закон — полный запрет на продажу алкоголя в регионе в рамках самоизоляции от коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев, передает РИА Новости.
Бардалеев пояснил, что с понедельника, 6 апреля, в регионе введут временной интервал на продажу алкогольных напитков. Время интервала пока не определили, однако власти не исключают, что спиртное можно будет купить в дневное время без «вечерних послаблений».
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя во время самоизоляции. 2 апреля сообщалось, что продажу алкоголя временно запретили в некоторых районах Якутии, в том числе в Якутске. Ограничения продажи спиртного также ввели в Карелии и Пермском крае.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения