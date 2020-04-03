Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает РИА Новости.

По его словам, конкретный населенный пункт еще не выбран. «Мы выбираем населенный пункт по введению локального режима ЧС, чтобы посмотреть на взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе по ЧС… В выходные определимся с данным пунктом и введем в начале недели», — сказал Дрозденко.

Вместе с тем он отметил, что вводить войска и закрывать границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не планируется. В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, продолжают принимать карантинные и предкарантинные меры.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Глава государства подписал соответствующий закон. В пояснительной записке говорится, что закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

По последним данным, всего в России выявили 4149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 78 регионах. В Ленинградской области зафиксирован 41 случае. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 156 случаев инфицирования, два человека с коронавирусом умерли.

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