Кремль отреагировал на призывы ввести в России режим ЧС ради бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать разумность призывов в условиях коронавируса ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 апреля.

«Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразными», — отреагировал он, отвечая на вопрос журналистов о разумности подобной меры с точки зрения поддержки экономики.

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1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В тот же день в Кремле отметили, что возможность введения режима чрезвычайной ситуации пока не обсуждается.

Почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак, поход в магазин или аптеку.

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