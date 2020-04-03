Кремль отреагировал на призывы ввести в России режим ЧС ради бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать разумность призывов в условиях коронавируса ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 апреля.
«Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразными», — отреагировал он, отвечая на вопрос журналистов о разумности подобной меры с точки зрения поддержки экономики.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.
В тот же день в Кремле отметили, что возможность введения режима чрезвычайной ситуации пока не обсуждается.
Почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак, поход в магазин или аптеку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения