В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, в оставшихся 4 процентах случаев инфекция передается воздушным путем и способна сохраняться на поверхности 72 часа. Один заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек, отмечает глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что у четверти россиян, которые заразились коронавирусом, нет симптомов недомогания. Она добавила, что количество тестирований на COVID-19 увеличится, в сутки в стране будут проводить 34-37 тысяч тестов. По словам главы ведомства, коронавирусом в стране заражены 235 детей, у 17 из них развилась пневмония, тяжелобольных нет.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.

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