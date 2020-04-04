В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
По ее словам, в оставшихся 4 процентах случаев инфекция передается воздушным путем и способна сохраняться на поверхности 72 часа. Один заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек, отмечает глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова сообщила, что у четверти россиян, которые заразились коронавирусом, нет симптомов недомогания. Она добавила, что количество тестирований на COVID-19 увеличится, в сутки в стране будут проводить 34-37 тысяч тестов. По словам главы ведомства, коронавирусом в стране заражены 235 детей, у 17 из них развилась пневмония, тяжелобольных нет.
Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения