В ВОЗ раскрыли особенности снятия карантина из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли особенности снятия ограничений, введенных в странах из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

По его словам, карантин доказал свою эффективность в борьбе с распространением инфекции, однако он также приводит к серьезным экономическим последствиям.

Эксперт предостерег лидеров стран, охваченных эпидемией, от единовременного снятия ограничительных мер — отменять их необходимо постепенно, параллельно анализируя данные и укрепляя систему здравоохранения.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об опасности массового ношения медицинских масок. Он предупредил, что неправильное их использование способно нанести вред борьбе с пандемией: использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются.

По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!