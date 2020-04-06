В ВОЗ раскрыли особенности снятия карантина из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли особенности снятия ограничений, введенных в странах из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.
По его словам, карантин доказал свою эффективность в борьбе с распространением инфекции, однако он также приводит к серьезным экономическим последствиям.
Эксперт предостерег лидеров стран, охваченных эпидемией, от единовременного снятия ограничительных мер — отменять их необходимо постепенно, параллельно анализируя данные и укрепляя систему здравоохранения.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об опасности массового ношения медицинских масок. Он предупредил, что неправильное их использование способно нанести вред борьбе с пандемией: использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются.
По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения