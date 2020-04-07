Женщине пришлось прощаться с умирающей из-за коронавируса матерью по телефону

Жительнице района Уиррал, графство Мерсисайд, Англия, пришлось по телефону прощаться с умирающей матерью из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
51-летняя Кэй Элмер (Kay Elmer) заразилась коронавирусной инфекцией нового типа во время поездки в Лондон. У нее начался сильный кашель, она слегла с высокой температурой и не могла есть. Вскоре Элмер госпитализировали. В больнице ее состояние ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
30-летнюю дочь Элмер Софию не пускали к матери из-за угрозы заражения. Дочь могла видеть мать только через окно ее палаты и общаться с ней по телефону. Каждый день София звонила в больницу и приезжала, чтобы узнать, не улучшилось ли состояние мамы В конце концов, врачи вызвали ее и ее 33-летнего брата и сообщили, что им необходимо принять решение об отключении матери от системы жизнеобеспечения.
София не могла смотреть, как умирает мать. Вместо этого она села в комнате ожидания, связалась с Элмер по телефону и слушала ее последние вздохи. Дочь включила матери с мобильного телефона песню Тины Тернер Simply the best, которая всегда успокаивала умирающую.
Дочь Элмер винит в смерти матери тех, кто нарушал введенные из-за коронавируса ограничения. Она хочет, чтобы все нарушители задумались о последствиях.
Ранее в апреле сообщалось, что в английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра реанимационного отделения рассказала о сложностях борьбы с коронавирусом. Уоттс попросила окружающих оставаться дома, поскольку только так люди не заразятся пневмонией COVID-19 и остановят распространение инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения