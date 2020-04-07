Путин назвал условие преодоления пандемии коронавируса с минимальными потерями

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет преодолеть пандемию коронавируса с минимальными усилиями, если действовать организованно и дисциплинированно. Такое условие он озвучил во время совещания по борьбе с коронавирусом в режиме видеоконференции, передает РИА Новости во вторник, 7 апреля.
По словам главы государства, ситуация хоть и непростая, но «небезнадежная совершенно». «Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — сказал Путин.
Президент поблагодарил участников совещания за рекомендации, которые позволяют властям принимать эффективные решения касательно мер профилактики распространения коронавируса в стране. Ранее он заявил, что в России «мы теперь все (...) вирусологи», в связи с чем стало особенно важно прислушиваться к мнению специалистов.
Также в ходе совещания Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что все решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения коронавируса.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения