Путин ввел уголовную ответственность за уничтожение памятников воинам

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 7 апреля.

Сумма штрафа составляет до трех миллионов рублей. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В законе оговаривается, что за вандализм, совершенный группой лиц, штраф возрастет до пяти миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Наказание последует за причинение вреда указанным объектам, расположенным как на территории РФ, так и за ее пределами. В последнем случае уголовное дело рассматривается судом того региона, где было завершено предварительное расследование.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующую законодательную инициативу Владимира Путина заявил, что повреждение или уничтожение воинских памятников и захоронений является «вандализмом, которому нет оправдания».

До принятия закона уголовная ответственность существовала только за повреждение памятников истории и культуры (статья 243 УК РФ).

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