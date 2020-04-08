Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с губернаторами, трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил свое решение глава государства.
В начале совещания Путин обратился к россиянам с призывом выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Главам регионов он дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений. По словам главы государства, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения