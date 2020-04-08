У балерины московского театра выманили четверть миллиона рублей

Мошенник выманил у 25-летней балерины Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко четверть миллиона рублей. Злоумышленник обманул девушку по телефону, представившись сотрудником банка, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что в момент звонка балерина находилась у себя дома в самоизоляции. По телефону ей сообщили, что с ее карточки пытаются украсть деньги.

По словам собеседника издания, мошенник «вошел в доверие и обманным путем уговорил девушку перевести принадлежащие ей средства на специальный защитный счет ее персонального менеджера». Жертва перевела ему 250 тысяч рублей.

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