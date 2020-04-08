25-летнего хоккеиста НХЛ ввели в кому после операции на мозге

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерс» Колби Кейв перенес операцию на головном мозге. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

«Форвард Колби Кейв находится в больнице Саннибрук в Торонто после срочной операции. Врачи удалили кисту, которая давила на мозг», — говорится в сообщении. Уточняется, что игрок находится в медикаментозной коме, а его семья просит не переставать думать о нем и молиться.

Кейву 25 лет, причиной хирургического вмешательства стало кровоизлияние в мозг.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кейв сыграл 11 матчей, став автором одной шайбы. Всего за карьеру в лиге он вышел на площадку в 67 встречах, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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