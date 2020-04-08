Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции

Народный артист РСФСР Лев Лещенко обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции. Об этом он рассказал Ольге Скабеевой в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи. Запись опубликована на YouTube.
На вопрос телеведущей, какие симптомы коронавируса он испытывал, Лещенко заявил, что у него не было ни насморка, ни кашля, ни температуры. Певец добавил, что сейчас многие «костерят» его за то, что 17 марта он пришел в студию к Андрею Малахову, а не оставался дома после возвращения из США.
Лещенко рассказал, что, получив приглашение поучаствовать в съемках передачи, ответил, что находится в режиме самоизоляции. «На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!"» — заявил артист.
6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Артист и его супруга были госпитализированы 24 марта. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.
После возвращения с гастролей в США и незадолго до госпитализации артист посетил вечеринку в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, а также поучаствовал в съемках передачи Андрея Малахова, выпуск который был посвящен артистке Валентине Толкуновой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения