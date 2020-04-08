Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке

Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Берни Сандерс СНЯЛСЯ! Спасибо [сенатору, бывшему кандидату демократов] Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни выиграл бы почти все штаты в супервторник! Это закончилось именно так, как хотели демократы и их национальный комитет, так же, как и фиаско нечестной Хиллари [Клинтон]», — написал американский лидер. Трамп также пригласил сторонников Сандерса приходить в Республиканскую партию.
Элизабет Уоррен отказалась от борьбы 5 марта. Это решение было принято только после «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США. Ее сторонники близки по своим убеждениям левого толка к Сандерсу.
Ранее Сандерс обратился к американцам, заявив, что продолжит отстаивать свои политические идеи. Сенатор признал, что его главный оппонент, бывший вице-президент США Джо Байден, станет кандидатом в президенты, и сообщил, что он будет сотрудничать с ним в некоторых сферах для победы на выборах.
Сандерс фактически был последним конкурентом Байдена, однако разрыв между ними по числу голосов делегатов-выборщиков, по мнению политических обозревателей, был таков, что его почти невозможно сократить: по последним данным, у бывшего вице-президента 1217 голосов, сенатору удалось заручиться поддержкой 914 делегатов. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Трамп.