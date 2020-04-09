Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом

Спецслужбы Китая раскрыли цепочку заражения коронавирусом российского дальнобойщика из Приморского края. Днями ранее водитель Вадим отвез груз в Поднебесную, на границе у мужчины взяли анализ, он оказался положительным. Об этом сообщается в паблике «Байки лаовая. Китай» во «ВКонтакте».
Администраторы сообщества публикуют документ из специального расследования бригады криминальной полиции городского управления общественной безопасности Суйфэньхэ от 6 апреля 2020 года, в котором поминутно расписаны практически все передвижения россиянина. Весь материал, указывается в сообщении, занимает шесть страниц печатного текста.
В первой главе, в частности, указаны все паспортные данные Вадима, включая номер, тип визы, дату рождения, номер телефона. Во второй расписано его передвижение. К примеру, указывается, что 28 марта в 14:59 он заселился в отель «Незабудка» в номер 312, выехал 1 апреля в 12:57. До заселения в отель, говорится в документе, россиянин 28 марта в 12:29 въехал в порт Суйфэньхэ, а через час к нему подъехал продавец и получил свой товар. Зафиксированы в отчете номера, марки и модели машин такси, которыми пользовался Вадим. Более того, указано, на каком сиденье он находился.
Зафиксировав все передвижения российского дальнобойщика, китайские спецслужбы установили всех контактировавших с ним граждан Китая. «Среди всех контактов Вадима: 17 прямых и 15 косвенных, в общей сложности 32 человека. Вся информация по этим людям отправлена в Штаб по борьбе с заболеванием в правительство города Суйфэньхэ», — говорится в сообщении.
В беседе с изданием «Московский Комсомолец» мужчина рассказал, что тест на коронавирус в России показал отрицательный результат. «Если заболеваешь этой заразой, то приезжают на скорой и отвозят во Владивосток», — говорит Вадим, живущий в 140 километрах от краевого центра и в 30 километрах от российско-китайской границы.
Сейчас он на 14-дневной самоизоляции. По словам мужчины, теперь для въезда в Китай ему нужно иметь справку (вероятно, речь идет о наличии или отсутствии заболевания). «Когда выезжал из Китая, меня выталкивали, будто я опасный преступник. Неприятное чувство», — рассказал он.
Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые замечена в китайском Ухане в декабре 2019 года. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек, более 300 тысяч излечились, 82 тысячи скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения