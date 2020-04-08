Россиянка показала очередь в McDonald's в открытом после карантина Ухане

Видео: darkainst / Instagram

Российская блогерша Дарья Кузнецова показала китайский город Ухань, открытый после трехмесячного карантина из-за вспышки коронавируса. Видео опубликовано в сторис в ее Instagram-аккаунте.

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По словам Кузнецовой, после открытия города многие китайцы первым делом устремились в рестораны быстрого питания McDonald's, и возле них начали выстраиваться огромные очереди. На кадрах видно, что люди все еще в масках и стараются держать между собой расстояние.

«Самое горячее место здесь. "Мак" не работал весь период карантина, и люди, конечно, очень ждали его открытия. В итоге 6 апреля, когда ресторан стал принимать онлайн-заказы, система сломалась от их наплыва через пять минут», — рассказала россиянка.

Она отметила, что на улицах города гуляют много людей, ездят машины, и Ухань постепенно возвращается к прежней жизни.

Город был изолирован с 23 января из-за вспышки коронавируса. В нем было полностью закрыто транспортное сообщение, аэропорты и вокзалы, все жители находились на карантине в своих квартирах. Количество заболевших превышало 50 тысяч человек, из которых более 2,5 тысячи скончались.

Ухань открыли после карантина в ночь на 8 апреля, к этому моменту в городе прекратились случаи заражения. 7 апреля сообщалось, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одного летального исхода.

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