Россиянка рассказала о «кипящей жизни» в Китае после пандемии коронавируса

Живущая в китайском Шанхае россиянка описала ситуацию в стране после пандемии коронавируса. Об этом она во вторник, 31 марта, рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Все китайцы выходят, наряжаются. У нас работают теперь все заведения, а не отдельные бары и рестораны. Жизнь кипит. Но, к примеру, школы и вузы еще закрыты», — сообщила она, добавив, что раньше городские улицы пустовали, проводился массовый замер температуры тела у жителей и санитарная обработка.

Кроме того, по словам собеседницы, китайцы начали неоднозначно относиться к людям с европейской внешностью: «Даже в Шанхае от нас отворачиваются, отсаживаются. Морщатся, когда нас видят. Понятно, что не везде, но с этим приходится сталкиваться». Вдобавок некоторые китайцы заявляют, что в распространении инфекции виноваты американцы.

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«В целом они ходят, радуются, потому что Китай сильный, а весь мир сейчас болеет», — пояснила девушка. Также известно, что в Шанхае в настоящее время ввели для граждан систему QR-кодов, содержащих данные о местоположении, сроке пребывания в том или ином городе и текущем состоянии здоровья.

В то же время россиянка отметила, что только по Шанхаю нельзя судить о состоянии Китая в целом. «Это своего рода витрина. И тут, мне кажется, праздник, даже когда никому толком не хочется праздновать», — заключила она. Также девушка прокомментировала ситуацию с заболеванием в России: «Когда все было плохо в Китае — несмотря на то, что я здесь нахожусь, — мне было все равно. А когда болеет твоя страна, когда думаешь о своих близких, уже неприятно».

29 марта власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Накануне число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции там удалось остановить. Позже стало известно, что в материковом Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек.

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