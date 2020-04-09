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Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Специалисты сообщили об этом «Известиям».

Ученые рассказали, что патоген способен разрушать ткани головного мозга и оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Также отмечается, что коронавирус может вызывать неврологические осложнения, не затрагивая легкие. О нарушении работы мозга может свидетельствовать потеря обоняния.

Профессор Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого,​ руководитель​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов рассказал, что к отмиранию участков мозга способны привести вирусы гриппа и герпеса, а также коронавирус нового типа.

«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — пояснил профессор.

Поражение тканей мозга может развиваться из-за того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом начинают активно выбрасывать в кровь цитокины, считает сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов. «К этому классу веществ относятся порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма», — объяснил биолог и добавил, что вирус может проникать непосредственно в мозговую ткань. По его словам, поражение мозга в редких случаях могут вызывать также грипп и другие ОРВИ.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов согласился, что вирус, возможно, действительно поражает мозг. Он сказал, что для подтверждения необходимо дождаться высококачественных клинических наблюдений врачей, которые сейчас принимают активное участие в лечении зараженных COVID-19 людей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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