Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Специалисты сообщили об этом «Известиям».
Ученые рассказали, что патоген способен разрушать ткани головного мозга и оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Также отмечается, что коронавирус может вызывать неврологические осложнения, не затрагивая легкие. О нарушении работы мозга может свидетельствовать потеря обоняния.
Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов рассказал, что к отмиранию участков мозга способны привести вирусы гриппа и герпеса, а также коронавирус нового типа.
«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — пояснил профессор.
Поражение тканей мозга может развиваться из-за того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом начинают активно выбрасывать в кровь цитокины, считает сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов. «К этому классу веществ относятся порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма», — объяснил биолог и добавил, что вирус может проникать непосредственно в мозговую ткань. По его словам, поражение мозга в редких случаях могут вызывать также грипп и другие ОРВИ.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов согласился, что вирус, возможно, действительно поражает мозг. Он сказал, что для подтверждения необходимо дождаться высококачественных клинических наблюдений врачей, которые сейчас принимают активное участие в лечении зараженных COVID-19 людей.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения