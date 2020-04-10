Фергюсон узнал об отмене UFC 249 во время интервью

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон узнал об отмене турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированного на 18 апреля, во время интервью. Заметка опубликована в Orange County Register.

Автор отмечает, что после 20 минут разговора о предстоящем UFC 249, 36-летний Фергюсон получил информацию об отмене и был шокирован.

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«Первые его слова после этого были непечатными. Потом последовали девять секунд тишины, еще одно нецензурное слово, и боец наконец собрался: "Что ж, я все равно продолжу тренировки"», — написал Брайан Мартин.

Ранее 10 апреля стало известно, что UFC отложил турниры на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сообщалось также, что на решение главы UFC Дэйна Уайта повлияли в ESPN, который владеет правами на трансляцию боев.

В начале апреля турнир лишился главного боя между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Заменить россиянина пригласили другого американца Джастина Гэтжи.

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