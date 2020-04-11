В Подмосковье объяснили работу цифровых пропусков

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении пропускного режима и объяснил, как работает система цифровых пропусков. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что систему запустят в среду, 15 апреля, однако оформить электронный пропуск можно уже с понедельника, 13 апреля. Его должны получить все, кто пользуется транспортом — машиной, мотоциклом, автобусом, электробусом или электричкой. Чтобы оформить пропуск, нужно зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить специальную форму.
Воробьев подчеркнул, что для передвижений пешком пропуск пока не нужен. «Но напоминаем, что выходить из дома без причины тоже нельзя», — добавил он.
Областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. «То же самое касается москвичей – если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе», — объяснил Воробьев.
Ранее об аналогичных мерах объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что пропуск представляет собой код из цифр и букв. Его необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения