В России стало не хватать места для хранения нефти

На фоне падения цен на нефть и снижения спроса компании в России начали сталкиваться с тем, что им стало не хватать места для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Заводы не могут приостановить производство по техническим причинам и вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов.

Источники газеты указывают, что это может коснуться, в частности, Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленобласти, вывоз продукции,с которого осуществляет «Трансойл». Издание подчеркивает, что вопрос хранения сырья актуален для ключевых игроков рынка. Источник газеты в железнодорожной отрасли подтвердил, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность задействования цистерн.

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В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. В Кремле уверены, что соглашение помогло избежать хаоса на нефтяных рынках. Россия взяла на себя максимальные обязательства по договору: уровень добычи вернется к показателям 17-летней давности.

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