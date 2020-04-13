Жителям Подмосковья разъяснили порядок действия пропускного режима

С введением пропускного режима количество росгвардейцев на улицах подмосковных городов увеличится, они будут спрашивать граждан о цели выхода из дома, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

Он также напомнил, что работникам действующих предприятий понадобится подтверждение разрешения выходить на работу. «Что касается передвижения возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошел в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», — пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что данные меры необходимы для сохранения полноценной работы системы здравоохранения региона. Он призвал жителей ответственно отнестись к режиму самоизоляции.

Ранее глава региона ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля выходить из дома разрешается только по веской причине, к примеру, для выгула собаки, поездки на работу.

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