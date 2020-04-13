РФС попросит у государства денег для пострадавших из-за коронавируса клубов

Российский футбольный союз (РФС) планирует помочь клубам, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

В организации дали поручение профессиональным лигам собрать данные о клубах. Представителям команд необходимо заполнить таблицу, в которой следует указать, как формируется бюджет, какова доля государственных средств и какие финансовые потери потерпел клуб из-за приостановления чемпионата.

После сбора данных РФС выявит наиболее пострадавшие клубы и обратится в правительство за помощью, в том числе финансовой. По мнению представителей организации, такой шаг поможет преодолеть кризис российскому профессиональному футболу.

Согласно решению РФС пауза во всех профессиональных футбольных соревнованиях продлится как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов уже сократили зарплаты игрокам, чтобы покрыть финансовый ущерб.

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