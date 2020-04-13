Рассекречены документы об освобождении Вены от немецко-фашистских войск. Публикация на сайте Минобороны России приурочена к 75-летию событий.

Новый исторический раздел «Венский вальс Победы» основан на архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. В числе материалов представлены боевые донесения, сводки с фронтов, отчеты и схемы наступления советских войск, наградные листы, приказы верховного главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

В разделе также представлен журнал боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года, в котором указывается, что 13 апреля войска армии заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14:00 противника полностью выбили из города, и боевые действия на этой территории прекратились.

За последний день боя советские войска уничтожили до 400 и взяли в плен 570 солдат и офицеров противника.

13 апреля 1945 года Красная армия захватила Вену. В течение нескольких дней советские войска вели бои. Освобождение австрийской столицы проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии.

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