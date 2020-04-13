Больше половины россиян заявили о готовности помочь одиноким людям на карантине

Больше половины россиян (61 процент) заявили о готовности помочь пожилым людям на карантине, 89 опрошенных осведомлены о существовании волонтерской помощи. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 50 процентов граждан готовы помогать с доставкой лекарств и продуктов. Чуть меньше изъявили готовность помочь в решении бытовых проблем — 42 процента. Чуть меньше людей могут информировать окружающих о путях передачи коронавируса.

Каждому четвертому россиянину уже приходилось в последний месяц оказывать безвозмездную помощь другим людям или организациям.

Три четверти жителей России оценивают волонтерскую помощь как существенную (77 процентов). Противоположного мнения придерживаются 13 процентов опрошенных.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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