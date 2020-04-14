Стало известно о радиационной обстановке в России на фоне чернобыльского пожара

Радиационная обстановка в России остается стабильной на фоне пожара в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что продолжают контролировать ситуацию.

13 апреля в МЧС сообщили, что в Брянской области также нет изменений по радиационному фону. В соседних белорусских населенных пунктах Брагине и Гомеле фон также не изменился.

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О возгорании в зоне Чернобыльской АЭС стало известно 4 апреля. Ко второй неделе огонь перешел на левый берег реки Припять и приблизился к атомной станции. 13 апреля стало известно, что огонь распространяется в трех лесничествах — Корогодском, Котовском и Денисовецком. Его продолжают тушить десятый день.

По факту поджога задержали двух человек. Первый — 27 летний местный житель, проживающий в одном из сел Киевской области. Мужчина заявил, что поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

Второй — 37-летний местный житель, который жег мусор возле своего дома и вывез тлеющие остатки костра за территорию поселка и высыпал на сухую траву. Когда мужчина обнаружил возгорание, он попытался потушить огонь сам, но это не помогло. В итоге огонь перекинулся на территорию леса и дошел до зоны отчуждения.

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