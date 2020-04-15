США оценили теорию об искусственном создании коронавируса в китайских лабораториях. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Пентагон.

«Существует множество слухов и спекуляций в самых разных СМИ, блогах и так далее. Однако версия об искусственно созданном вирусе недостаточно доказана», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Майли. Он подчеркнул, что Пентагон провел довольно тщательную проверку и пока они склоняется к «естественному происхождению» инфекции.

14 апреля стало известно, что посольство США в Пекине отправило американских научных сотрудников в Уханьский институт вирусологии (УИВ), который в 2015 году стал первой лабораторией в Китае, достигшей высочайшего уровня биологической безопасности. Хотя никаких доказательств искусственного происхождения вируса нет, депеши спровоцировали развитие дискуссий внутри правительства США.

По последним данным, во всем мире более двух миллионов зараженных коронавирусом. 482 тысячи человек вылечились, а 130 тысяч погибли.

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