Стало известно об исследовавшей коронавирус летучих мышей лаборатории в Ухане

В январе 2018 года посольство США в Пекине отправило американских научных сотрудников в Уханьский институт вирусологии (УИВ), который в 2015 году стал первой лабораторией в Китае, достигшей высочайшего уровня биологической безопасности, пишет The Washington Post.

«То, что американские дипломаты узнали во время своих визитов, настолько их обеспокоило, что они направили в Вашингтон две дипломатические депеши», — пишет газета.

В депешах, одна из которых оказалась в распоряжении газеты, говорилось о проблемах с безопасностью в лаборатории и недостаточной квалификации персонала. Также в них отмечалось, что в УИВ исследовали коронавирус летучих мышей, и его потенциальная передача человеку вызывала беспокойство.

Газета подчеркивает, что нет никаких доказательств искусственного происхождения COVID-19, и предполагает, что коронавирусом человек заразился от животного.

Научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян, слова которого приводит издание, полагает, что потенциально вирус мог быть создан именно в лаборатории в Китае. «В депеше говорится, что уже давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований этой лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены», — заявил он.

Хотя никаких доказательств искусственного происхождения вируса нет, депеши спровоцировали развитие дискуссий внутри правительства США, отмечает газета.

По состоянию на 14 апреля в мире насчитывается почти два миллиона случаев заражения коронавирусом, излечились 464 тысячи человек.

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