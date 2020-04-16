Ученицам Тутберидзе предрекли трудности после пандемии коронавируса

Психолог Вадим Гущин поделился мнением насчет трудностей, которые могут возникнуть у учениц российского тренера Этери Тутберидзе после окончания пандемии коронавируса. Его слова приводит «Спорт День за Днем».

«Очень сложно будет потом вернуться в состояние, когда ты должен быть бойцом и солдатом, марширующим в атаку. Нерв был натянут, как струна, сейчас он распускается, а потом его обратно затягивать надо постепенно. А времени нет. И струна может порваться», — предрек Гущин. Он отметил, что фигуристкам захочется побеждать, но их психика будет не готова к давлению.

Методы работы Тутберидзе не раз подвергались критике. В марте этого года финская фигуристка Киира Корпи сравнила школу Тутберидзе с фабрикой и назвала ее признаком бесчеловечной культуры.

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе и третье места заняли 16-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова соответственно. В школу тренера также входит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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