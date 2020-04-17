Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Отмечается, что отстыковка прошла в штатном режиме. Посадка аппарата запланирована в 08:16 по московскому времени в Казахстане.

На борту спускаемого аппарата находятся российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. На самой станции до 22 октября остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

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