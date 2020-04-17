«Спартак» отказался от чемпиона мира

Московский «Спартак» отказался выкупать чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Шюррле вернется в Дортмунд, а контракт с «Боруссией» будет действовать до 2021 года. «Мы договорились с Андре, что не станем его выкупать. Но он выдающийся футболист», — цитирует издание генерального директора красно-белых Томаса Цорна.

29-летний Шюррле в текущем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Спартак» 13 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. За московский клуб он выступал на правах аренды. До «Боруссии» футболист играл также за «Вольфсбург» и «Челси». Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

На данный момент розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления турнира остается неизвестной.

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