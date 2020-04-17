Главврач больницы в Коммунарке раскрыл средний возраст умерших с коронавирусом

Средний возраст умерших пациентов с коронавирусом в инфекционной больнице в Коммунарке составляет 68,1 года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Он добавил, что с 28 марта по 17 апреля в больнице зафиксировано 20 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. У большинства умерших имелись хронические заболевания, например, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

Ранее в апреле Проценко подвел итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке. Так, на лечение поступили 1659 пациентов с подозрением на коронавирус. Из них 1140 человек полностью вылечились и были выписаны. «За этими цифрами, конечно, много больше всего», — отметил врач.

В конце марта он сообщил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя вполне хорошо. Несколько дней, до полного выздоровления, Проценко изолировался в кабинете и работал дистанционно.

По данным на 17 апреля, общее число случаев заражения в России с начала эпидемии достигло 32 008 человек, 273 человека скончались, 2590 — излечились.

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