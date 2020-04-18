Опубликованы видео разговоров Нурмагомедова во время боев UFC

What is @Khabib_Nurmagomedov's best trash talking moment? 🏆 Фото опубликовано @ufc

Появилось видео разговоров российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова во время боев. Оно доступно в Instagram Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В ролик попали три эпизода с участием российского бойца. В первом Нурмагомедов шутит над американцем Майклом Джонсоном на турнире UFC 205, во втором пытается поговорить с президентом UFC Дэйной Уайтом во время поединка с бразильцем Эдсоном Барбозой, в третьем наносит удары ирландцу Конору Макгрегору во время боя на турнире UFC 229, комментируя происходящее.

Турнир UFC 18 апреля, в главном поединке которого Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее россиянин намекнул на возвращение в октагон в сентябре 2020 года. Боец отметил, что в сентябре «все должно закончиться», и добавил, что «в мирное время следует готовиться к войне».

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