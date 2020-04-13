Нурмагомедов решил «готовиться к войне»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в октагон в сентябре 2020 года. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
31-летний боец опубликовал фото в тренировочной экипировке. Нурмагомедов отметил, что в сентябре «все должно закончиться». Он также добавил, что «в мирное время следует готовиться к войне».
10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченный на 18 апреля, переносится на неопределенный срок. Турнир должен был возглавить поединок с участием Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в нем: UFC 249 так и не получил места проведения.
UFC 249, как и другие турниры промоушена, были перенесены из-за пандемии коронавируса. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что UFC намерен проводить международные турниры на частном острове.
Поединок Фергюсона и Нурмагомедова сорвался в пятый раз. Россиянин удерживает титул чемпиона UFC в легком весе. В то время, как американец — бывший обладатель временного титула в этом дивизионе.