Нурмагомедов обратился к болельщикам с напутствием

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов посоветовал болельщикам проводить больше времени с родителями. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Спортсмен призвал подписчиков в непростое время уделять внимание не только семье, но и родителям. «Те, у кого их уже нет, отдали бы все, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — написал Нурмагомедов, сопроводив пост фотографией своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченный на 18 апреля, переносится на неопределенный срок. Главным событием мероприятия должен был стать поединок с участием Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова сорвался в пятый раз. Россиянин удерживает титул чемпиона UFC в легком весе, американец — бывший обладатель временного титула в этом дивизионе.

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