Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти

Бюджет России в 2020 году недосчитается триллионов рублей из-за подешевевшей нефти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Российские власти корректировали бюджет на 2020-2022 годы в феврале текущего года. Тогда он был профицитным: ожидалось, что средняя цена на нефть составит 57,7 доллара за баррель, доходы бюджета планировались на уровне 20,6 триллиона рублей, расходы — на уровне 19,7 триллиона. Весной в правительстве должны были подготовить обновленный вариант бюджета из-за изменившейся экономической ситуации на фоне коронавируса и низких цен на нефть, однако в итоге работу перенесли на неопределенный срок.

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Тем не менее была составлена «рабочая версия» прогноза федерального бюджета, пишет издание. Согласно ей, в базовом варианте цена на нефть в 2020 году будет 20 долларов за баррель, а бюджет будет дефицитным. Его доходы составят 15,2 триллиона рублей (без учета поступления от сделки по покупке Сбербанка Минфином), а расходы — 20,8 триллиона рублей. Таким образом, размер дыры в бюджете составит 5,6 триллиона рублей.

По данным издания, профинансировать разрыв собираются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — из него собираются взять 2 триллиона рублей. Еще триллион планируют найти в дополнительных источниках. Оставшуюся сумму привлекут через займы на рынке.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил, насколько России при текущих низких ценах на нефть хватит средств ФНБ. По его словам, денег в резервном фонде достаточно до 2024 года.

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