На похороны популярного быка в разгар карантина пришли 200 человек

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В индийском городе Мадурай, штат Тамил-Наду, около 200 человек нарушили домашний карантин, чтобы проводить в последний путь популярного быка. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на Agence France-Presse.

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При жизни быка по кличке Мули (Mooli) держали в местном храме и почитали как божество. Его любили за участие в фестивале Джаликатту, отдаленно напоминающем испанское энсьерро. Быка выпускали в толпу, а люди висли у него на горбу и пытались продержаться как можно дольше, пока он бегал и пытался их сбросить. Мули дожил до 20 лет и умер от старости.

«Женщины плакали, когда услышали о смерти быка. Все в деревне очень грустили», — рассказывает местный житель Калубамбарай. Тушу животного, украшенную цветами и лентами, выставили возле храма. Люди приносили к ней ленточки, полотенца и пачки денег. Собралась толпа, которая прошла по улицам, пуская фейерверки. Калубамбарай считает, что, если бы не запрет на массовые мероприятия, прощающихся было бы еще больше, и похороны быка могли превратиться в грандиозный карнавал.

Для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Индии введен режим самоизоляции. Жителям страны рекомендуют пережидать эпидемию дома, собираться группами более пяти человек запрещено. В полицию поступила жалоба на семерых участников траурной процессии, проигнорировавших требования властей ради похорон быка.

По последним данным, 17 апреля в мире выявлено 2,22 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 149,9 тысячи человек, 560,9 тысячи человек выздоровели. В Индии выявлено 13,8 тысячи случаев заражения, умерли 452 человека.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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