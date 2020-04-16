«Бог смерти» и самая маленькая женщина вышли на борьбу с коронавирусом

В Индии самая маленькая женщина в мире и человек, переодетый богом смерти, призвали соблюдать режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Newsflare.

26-летняя индийская актриса Джоти Амджи, рост которой составляет 62,8 сантиметра, обратилась к жителям города Нагпур, где она живет. Забравшись на капот полицейского автомобиля, она призвала их переждать эпидемию дома.

В городе Бахрай, штат Уттар-Прадеш, на улицы вышел человек в костюме Йамы — индуистского бога смерти, который ходит по земле и намечает свои жертвы. «Я Йама! — кричал он, размахивая бутафорским серпом. — Я коронавирус! Не будете слушаться, всем на свете конец!» Вместо двух страшных собак, обычно сопровождающих владыку преисподней, за ним шла пара полицейских в медицинских масках.

В 2018 году сообщалось, что обезьяна в человеческом обличье напугала прохожих в Индонезии. Животное было одето в розовый комбинезон и огромную маску девочки в солнцезащитных очках. Оно протягивало водителям ведро и требовало денег.

По последним данным, к 16 апреля в мире выявлено 2,11 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 137 тысяч человек, 526,3 тысячи человек выздоровели. В Индии выявлено 12,8 тысячи случаев заражения, погибли 423 человека.

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