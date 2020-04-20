Шитье бахил медиками в России назвали обычной практикой

В Минздраве Краснодарского края отреагировали на слова заместительницы главы ведомства Валентины Игнатенко, которая раскритиковала медиков за отсутствие бахил и рекомендовала шить бахилы самостоятельно. В пресс-службе министерства отметили, что это обычная практика, пишут РИА Новости.

В ведомстве добавили, что пошив отдельных частей средств индивидуальной защиты входит в обязанности младшего медицинского персонала, а Минздрав не занимается их закупкой для каждого медучреждения по отдельности.

Минздрав также заявил, что «излишне эмоциональная речь» замглавы министерства Валентины Игнатенко была связана с «искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении».

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19 апреля Игнатенко отчитала врачей за отсутствие бахил и рекомендовала шить их самостоятельно. «Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — заявила она и добавила, что самодельные бахилы нетрудно изготовить: «две тряпочки сшить».

20 апреля член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что задача Игнатенко — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами, а «если не может, тогда пусть сама и шьет». Сенатор также задался вопросом, кто будет лечить людей, пока медики заняты пошивом средств защиты.

За последние сутки зарегистрировано 44 летальных исхода на всей территории страны за весь период — 405 человек умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч.

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