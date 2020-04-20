Путин проведет большое совещание с вирусологами по коронавирусу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 апреля, проведет «достаточно большое» совещание с вирусологами по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, глава государства ознакомится с прогнозами ведущих экспертов, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

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По словам Пескова, в ходе мероприятия «предстоит понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией».

19 апреля Путин заявил, что власти внимательно анализируют опыт других стран в борьбе с новым вирусом и действуют на опережение. Он подчеркнул, что у государства есть ресурсы, необходимые для поддержки граждан и бизнеса в период эпидемии.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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