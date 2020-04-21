Стало известно о первом зараженном коронавирусом бойце UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Лайман Гуд, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о заражении коронавирусом. Его слова приводит ESPN.

«Я знал, что что-то случилось. Я вообще свое тело не чувствовал», — заявил Гуд. Спортсмен добавил, что его беспокоит состояние тех, с кем он контактировал.

О том, что Гуд заражен, стало известно месяц назад, но в СМИ эта информация появилась 21 апреля. Американец стал первым бойцом UFC, переболевшим коронавирусом.

Также Гуд рассказал, что заразились его девушка и один из тренеров, но тесты спарринг-партнеров дали отрицательные результаты.

Из-за пандемии коронавируса не состоялся запланированный на 18 апреля поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Гуд также должен был участвовать в турнире и сразиться с соотечественником Белалом Мухаммадом.

Гуд провел в MMA 26 боев, одержал 21 победу и потерпел пять поражений. В UFC американец выиграл в трех поединках из пяти.

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