Тактаров перешел на сторону Нурмагомедова и призвал расправляться с хейтерами

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров перешел на сторону чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и призвал расправляться с его хейтерами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Раньше у меня были какие-то свои мысли, а сейчас я на стороне Хабиба, потому что вы все на него ополчились», — заявил Тактаров. Он подчеркнул, что Нурмагомедову, должно быть, тяжело слушать критику в свой адрес. «Негодяи, твари, вас надо душить, причем на корню», — добавил бывший боец.

Ранее Тактаров поделился мнением о деятельности российского журналиста Владимира Соловьева, известного по работе в политических ток-шоу. Бывший спортсмен назвал журналиста «убогим существом», а его работу — мерзкой.

Тактаров известен по выступлениям в UFC. Он становился победителем шестого турнира организации, победив в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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