Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25. Также в ведомстве добавили, что максимум 50 человек допускается в помещениях площадью свыше 200 квадратных метров.

20 апреля стало известно, что текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с распространением коронавируса в России. Однако, если показатели будут снижаться, это не значит, что стоит сразу отменять режим самоизоляции. Такую оценку ситуации дал внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3446.

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